Leone XIV riesuma l’archeologia cristiana come strumento di ecumenismo e diplomazia culturale

In occasione del centenario della fondazione, il Papa Leone XIV ha ricevuto docenti e studenti del Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana nella Sala Clementina del Vaticano. Un momento che ha sottolineato l'importanza dell’archeologia cristiana come strumento di ecumenismo e diplomazia culturale, evidenziando il ruolo fondamentale della ricerca storica nella promozione del dialogo tra le diverse confessioni.

Ieri 11 dicembre, nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico vaticano, Papa Leone XIV ha ricevuto docenti e studenti del Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana in occasione del centenario della sua fondazione. Un anniversario che il Pontefice ha celebrato pubblicando una Lettera apostolica dedicata all'importanza dell'archeologia cristiana, disciplina che studia i monumenti dei primi secoli del Cristianesimo. Esattamente cento anni fa, Pio XI istituiva l'Istituto con il Motu proprio I primitivi cemeteri, affidandogli la missione di formare «giovani volenterosi, di ogni paese e nazione» allo studio scientifico delle antichità cristiane.