ABBONATI A DAYITALIANEWS L’omaggio alla Vergine in Piazza di Spagna e il messaggio di speranza. Roma, 8 dicembre. Durante il tradizionale atto di venerazione alla Madonna in Piazza di Spagna, Papa Leone XIV ha rivolto una preghiera intensa per un’umanità segnata dalla sofferenza e dal dolore, ma ancora capace di sperare. Il Pontefice ha invitato a far sbocciare la speranza giubilare non solo a Roma, ma in ogni parte del mondo, come segno di rinascita spirituale e sociale. Nel suo messaggio, il Papa ha descritto l’umanità come “provata, a volte schiacciata, umile come la terra da cui Dio l’ha plasmata”, ricordando però anche i tanti uomini e donne in cui la speranza non si è mai spenta. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Papa Leone XIV: un appello alla pace per un’umanità ferita