Golden Globes 2026 Una battaglia dopo l’altra piglia quasi tutto Vince Chalamet Leonardo DiCaprio resta ancora una volta a bocca asciutta – TUTTI I PREMI

Una battaglia dopo l’altra batte Marty Supreme. C’è poco da girarci attorno. La satira impegnatissima sul radicalismo politico snob anti Trump ha lasciato il segno ai G olden Globe 2026 vincendo quattro premi: miglior film musicalcommedia, miglior regia e sceneggiatura per Paul Thomas Anderson, miglior attrice non protagonista ( Teyana Taylor ). Rimane a bocca asciutta, come spesso gli capita, Leonardo DiCaprio. Battuto qui da un superlativo Timothée Chalamet, protagonista proprio di quel Marty Supreme surclassato nei premi maggiori dal film di PT Anderson. Come si sa ai Globe le categorie di premiazione per film e attori sono due: musicalcommedia e drammatico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

