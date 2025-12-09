Golden Globe Una battaglia dopo l’altra con Leonardo DiCaprio domina con nove nomination Fuori l’Italia come Miglior Film Straniero

Ilfattoquotidiano.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono state rese note le nomination dell’83esima edizione dei Golden Globe, considerati da sempre l’anticamera degli Oscar. A far da padrone per i riconoscimenti assegnati dalla stampa internazionale ai migliori film e show dell’anno è “Una battaglia dopo l’altra”. La pellicola di Paul Thomas Anderson con Leonardo DiCaprio si è aggiudicato 9 nomination: Miglior film (musicale o commedia), Miglior regia, Migliore attore protagonista in un film musicale o commedia (DiCaprio), Migliore attrice protagonista in un film musicale o commedia (Chase Infiniti) Migliore attore non protagonista in un film musicale o commedia (Sean Penn e Benicio del Toro), Migliore attrice protagonista in un film musicale o commedia (Tatiana Taylor), Miglior sceneggiatura e Miglior colonna sonora. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

golden globe una battaglia dopo l8217altra con leonardo dicaprio domina con nove nomination fuori l8217italia come miglior film straniero

© Ilfattoquotidiano.it - Golden Globe, “Una battaglia dopo l’altra” con Leonardo DiCaprio domina con nove nomination. Fuori l’Italia come Miglior Film Straniero

Gene Hackman, all'asta la collezione privata tra Golden Globe e opere d'arte. I debiti, i figli esclusi e la vendita: la questione dell'eredità

La collezione di Gene Hackman andrà all’asta: disponibili Golden Globe vinti durante la carriera, sceneggiature, opere d’arte “di grande rilievo” e libri

Gene Hackman: all’asta la collezione privata dell’attore, in vendita anche tre Golden Globe

golden globe battaglia dopoGolden Globe, “Una battaglia dopo l’altra” con Leonardo DiCaprio domina con nove nomination. Fuori l’Italia come Miglior Film Straniero - Il film di Paul Thomas Anderson guida la corsa ai premi con 9 candidature. Segnala ilfattoquotidiano.it