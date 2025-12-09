Golden Globe Una battaglia dopo l’altra con Leonardo DiCaprio domina con nove nomination Fuori l’Italia come Miglior Film Straniero

Sono state rese note le nomination dell’83esima edizione dei Golden Globe, considerati da sempre l’anticamera degli Oscar. A far da padrone per i riconoscimenti assegnati dalla stampa internazionale ai migliori film e show dell’anno è “Una battaglia dopo l’altra”. La pellicola di Paul Thomas Anderson con Leonardo DiCaprio si è aggiudicato 9 nomination: Miglior film (musicale o commedia), Miglior regia, Migliore attore protagonista in un film musicale o commedia (DiCaprio), Migliore attrice protagonista in un film musicale o commedia (Chase Infiniti) Migliore attore non protagonista in un film musicale o commedia (Sean Penn e Benicio del Toro), Migliore attrice protagonista in un film musicale o commedia (Tatiana Taylor), Miglior sceneggiatura e Miglior colonna sonora. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

