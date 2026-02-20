i grattacapi di marano tra genero e olimpiadi e le altre pillole del giorno

Il fatto che l’audit interno sulla nomina di Alessandro Valadè, fidanzato della figlia di Antonio Marano, sia ancora in sospeso ha acceso le polemiche a Marano. La questione riguarda l’assunzione di Valadè da parte di Rai Pubblicità, che solleva dubbi sulla trasparenza della selezione. Intanto, il Comune si prepara alle Olimpiadi invernali, mentre altri problemi locali restano irrisolti. La vicenda si aggiunge alle tensioni politiche e amministrative che attraversano la cittadina. La città attende risposte chiare su questa faccenda.

In molti si stanno chiedendo che fine abbia fatto l’ audit interno che doveva chiarire l’assunzione del fidanzato della figlia di Antonio Marano, Alessandro Valadè, a Rai Pubblicità. Era stato lo stesso consigliere di amministrazione in quota Lega nonché presidente ad interim della Rai a chiedere un accertamento che verificasse il rispetto delle procedure aziendali e la correttezza della sua condotta. La storia del genero di Marano era stata raccontata per prima da la Repubblica: l’uomo era stato scelto all’interno di una selezione che mirava a reclutare esperti in marketing, comunicazione, digitale e vendite.🔗 Leggi su Lettera43.it

