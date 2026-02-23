Lenergy Pisa Beach Soccer rinnova Tommaso Fazzini

Il rinnovo di Tommaso Fazzini al Lenergy Pisa Beach Soccer deriva dalla sua volontà di continuare a giocare con la squadra, che ha dimostrato di apprezzare il suo talento e la sua esperienza. Dopo aver partecipato a oltre cinquanta partite con la maglia nerazzurra, Fazzini si impegna a migliorare ancora le sue prestazioni e a supportare il team nel prossimo campionato. La società ha confermato il suo ruolo chiave nel progetto di crescita.

La nuova conferma per il Lenergy Pisa BS è quella di Tommaso Fazzini. Alla sua seconda stagione in nerazzurro, Fazzini è rimane a Pisa per tornare a offrire il contributo di natura tecnica e qualitativa che appartiene a uno dei pilasti della Nazionale italiana. Con fiducia, la società ha deciso di puntare ancora sul giovane ma già esperto Fazzini per proseguire il percorso di crescita e consolidamento ai vertici nazionali e in campo europeo. Le sue parole: “Sono contento per come si è conclusa la prima stagione. A Pisa ho trovato una società e una squadra che mi hanno accolto nel migliore dei modi. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Lenergy Pisa Beach Soccer, rinnova Leandro CasapieriLenergy Pisa Beach Soccer annuncia che Leandro Casapieri rimarrà nel team anche per questa stagione, dopo aver confermato il suo ruolo di portiere.

Lenergy Pisa Beach Soccer, rinnova Luca BertaccaLuca Bertacca resta al Lenergy Pisa Beach Soccer dopo il rinnovo del contratto.

Lenergy Pisa Beach Soccer avanti in Coppa Italia Under 20Pisa, 5 luglio 2024 - Buona la prima per il Lenergy Pisa BS Under 20, che supera gli ottavi di finale di Coppa Italia Puntocuore e accede al turno successivo. L’avversaria di turno per il debutto a ... lanazione.it

Beach Soccer. Luca Barsotti resta in nerazzurro Il Lenergy Pisa BS riparte dal suo capitano - facebook.com facebook