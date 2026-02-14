Lenergy Pisa Beach Soccer rinnova Leandro Casapieri

Lenergy Pisa Beach Soccer annuncia che Leandro Casapieri rimarrà nel team anche per questa stagione, dopo aver confermato il suo ruolo di portiere. La società ha deciso di puntare ancora su di lui, affidandogli la responsabilità di difendere la porta durante le prossime partite. Casapieri, che ha già dimostrato le sue qualità nelle ultime competizioni, ha firmato un nuovo contratto in vista degli incontri imminenti.

Primo, grande colpo del Lenergy Pisa BS: Leandro Casapieri continuerà a difendere la porta nerazzurra. Ormai vera bandiera del club, Casapieri è da anni un punto di riferimento assoluto dentro e fuori dal campo, leader per personalità e rendimento. Esperienza, carisma e fame di vittorie: un mix esplosivo che, unito a parate decisive, ha avuto un peso determinante nella conquista dello Scudetto 2025. Non a caso, Casapieri è stato premiato come miglior portiere della Serie A e man of the match della Finale Scudetto. A impreziosire un palmarès già straordinario, anche il recente Europeo con la Nazionale italiana, che lo ha incoronato campione d’Europa in carica.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Il Lenergy Pisa Beach Soccer ha deciso di confermare mister Marrucci per la prossima stagione.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Serie A Beach Soccer. La Lenergy Pisa BS conferma mister Marrucci; Confermato Marrucci alla guida dei Campioni d’Italia in carica; Lenergy Pisa BS, rinnova Leandro Casapieri; Casapieri e Marrucci, riparte il Pisa.

Lenergy Pisa Beach Soccer avanti in Coppa Italia Under 20Pisa, 5 luglio 2024 - Buona la prima per il Lenergy Pisa BS Under 20, che supera gli ottavi di finale di Coppa Italia Puntocuore e accede al turno successivo. L’avversaria di turno per il debutto a ... lanazione.it

Lenergy Pisa Beach Soccer, confermato mister MarrucciIl Lenergy Pisa Beach Soccer riparte nel segno della continuità. La società nerazzurra è lieta di annunciare la conferma di mister Matteo Marrucci e dello staff tecnico che guiderà la squadra campione ... pisatoday.it

>>>Lenergy Pisa Beach Soccer, rinnova Leandro Casapieri facebook