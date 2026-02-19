Lenergy Pisa Beach Soccer rinnova Luca Bertacca

Luca Bertacca resta al Lenergy Pisa Beach Soccer dopo il rinnovo del contratto. Il giocatore, che ha segnato il gol decisivo per lo scudetto, ha deciso di continuare con la squadra anche per questa stagione. Dal suo arrivo, un anno fa, Bertacca ha dimostrato di essere un elemento fondamentale, portando energia e determinazione in campo. La sua presenza rafforza il settore offensivo del team e rassicura i tifosi. Il suo impegno rimane una delle chiavi per gli obiettivi futuri della squadra.

L'uomo del gol-scudetto rimane al Lenergy Pisa: il campione Luca Bertacca rinnova in nerazzurro. Fin dal suo arrivo lo scorso anno, Bertacca si è imposto come leader naturale, facendo valere le qualità di forza, prepotenza fisica e grinta agonistica. Con personalità e spirito di trascinamento si è ritagliato un ruolo da protagonista, nonostante una prima stagione condizionata dalla sfortuna, diventando un punto di riferimento dentro e fuori dal campo. Le sue parole: "Sicuramente non è stata una stagione facile ma è stata molto intensa. Il gol-scudetto è stato una liberazione, un momento di rivincita dopo le tante partite saltate.