Attività storiche Targa del Comune per i 25 anni
Premio alle attività storiche. Tre targhe a Pioltello per i 25 anni di lavoro. A ricevere la visita della sindaca Ivonne Cosciotti e dell’assessora al Commercio e alle Attività produttive Paola Ghiringelli, il Centro dentistico di Flavio Schena, Nuova linea, il negozio di parrucchiera di Maria Antonietta Zimotti, e la Standart (nella foto), azienda che produce stand fieristici e li vende in tutto il mondo. "Un riconoscimento - spiega la prima cittadina - che mette in primo piano l’impegno, la professionalità e la passione di tanti imprenditori e commercianti che ogni giorno testimoniano la vivacità della nostra comunità". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
