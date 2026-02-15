Educazione alla legalità e prevenzione | i carabinieri incontrano gli studenti dell' Antonelli

I carabinieri sono entrati nella scuola “V. Antonelli” di Chieti per parlare di legalità con gli studenti. L’obiettivo è prevenire comportamenti a rischio e promuovere il rispetto delle regole. Durante l’incontro, hanno spiegato ai ragazzi le conseguenze di azioni illegali e hanno portato esempi pratici. I giovani hanno ascoltato con attenzione e posto molte domande. Il confronto si è svolto tra spiegazioni chiare e momenti di dialogo diretto.

Incontro dei carabinieri con gli alunni della scuola secondaria di primo grado “V. Antonelli”, dell’istituto comprensivo 3 di Chieti. Nella mattinata del 12 febbraio, gli studenti della scuola hanno partecipato a un’importante attività di prevenzione condotta dai Carabinieri della Stazione di Chieti Scalo, nell’ambito di un progetto nazionale rivolto anche alle scuole del primo ciclo e dedicato alla promozione di corretti stili di vita e alla sensibilizzazione sui rischi legati all’uso di alcol e sostanze stupefacenti. ChietiToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Chietitoday.it Alatri, i Carabinieri incontrano gli studenti: educazione alla legalità e confronto sul bullismo Cultura della legalità a Torella dei Lombardi, i Carabinieri incontrano gli studenti dell'Istituto "Criscuoli" A Torella dei Lombardi, i Carabinieri hanno incontrato gli studenti dell'Istituto Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: 21 marzo – Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie; Educazione alla legalità: i Carabinieri incontrano gli studenti della V. Antonelli; Bologna, convenzione Dogane e Ufficio scolastico regionale Emilia-Romagna per l’educazione alla legalità; Pontestura, Carabinieri a scuola: incontro su legalità, bullismo e sicurezza digitale. Educazione alla legalità e prevenzione: i carabinieri incontrano gli studenti dell' AntonelliIncontro dei carabinieri con gli alunni della scuola secondaria di primo grado V. Antonelli, dell’istituto comprensivo 3 di Chieti. Nella mattinata del 12 febbraio, gli studenti della scuola hanno p ... chietitoday.it Sicurezza e legalità, il Carlo Felice pieno di giovani: duemila studenti ascoltano chi combatte mafie e violenzaTeatro gremito per l’incontro promosso dal Movimento delle Agende Rosse. Il Procuratore della Repubblica di Napoli Nicola Gratteri: Bisogna parlare ai ragazzi e spiegargli che un’alternativa esiste. lavocedigenova.it Edolo: educazione alla legalità, lezione dei carabinieri al Meneghini facebook