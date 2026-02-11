Educazione stradale e lotta alla droga i carabinieri di Treviglio salgono in cattedra all’ISS Oberdan

I carabinieri di Treviglio sono saliti in aula all’Istituto Oberdan per parlare di educazione stradale e droga. Gli studenti hanno ascoltato le forze dell’ordine spiegare i rischi e le conseguenze di comportamenti sbagliati, con l’obiettivo di aiutarli a fare scelte più consapevoli. Un intervento che si inserisce nel percorso di educazione alla legalità promosso dall’istituto.

Treviglio. Educazione stradale e lotta allo spaccio di droga: un binario all’educazione alla legalità per gli studenti Istituto Scolastico Superiore “ Oberdan ” di Treviglio. Nella mattina di lunedì 9 febbraio i carabinieri di Treviglio, con la presenza del maggiore Magg. Antonio Stanizzi, il luogotenente Luca Bencivenga, il maresciallo Regina Desogus, l’appuntato Francesco Mendola e la carabiniera Sara De Giorgi, hanno incontrato circa 230 studenti delle classi prime ad indirizzo liceale e tecnico. Durante l’incontro, i carabinieri si sono soffermati sul tema dell’ educazione stradale, illustrando alcune norme del codice della strada ed evidenziando le trasgressioni più comuni, tra la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e in stato d’ebrezza.🔗 Leggi su Bergamonews.it

