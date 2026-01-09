Malore in casa | intervengono i vigili del fuoco calandosi dall' alto

Una persona viene colta da un malore in casa e si trova impossibilitata a muoversi. Per prestare soccorso, i vigili del fuoco intervengono calandosi dall’alto, garantendo un intervento rapido e sicuro. L'intervento evidenzia l'importanza delle procedure di emergenza e delle capacità di intervento specializzate per situazioni di urgenza domestica.

Viene colta da malore mentre si trova chiusa in casa e non riesce più a rialzarsi: ad aiutarla intervengono i vigili del fuoco che si calano dall'alto per soccorrerla. L'allarme è scattato alle 13 di oggi, venerdì 9 gennaio, in un'abitazione di via Parini a Lecco, nella zona centrale città dove.

