Malore in casa e porta chiusa | intervengono i vigili del fuoco calandosi dall' alto

Una donna ha avuto un malore mentre si trovava chiusa in casa e non riusciva a uscire. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente, calandosi dall’alto per prestare soccorso. L’intervento ha permesso di garantire assistenza rapida e sicura in una situazione complessa.

I VIGILI DEL FUOCO SOCCORRONO UNA PERSONA BLOCCATA IN CASA - LECCO – I Vigili del fuoco del Comando di Lecco, con Aps e Autoscala, sono intervenuti oggi per soccorrere una persona chiusa in casa che, a seguito di malore, non riusciva più a muoversi. lecconews.news

@ilgazzettino.it Neonata di 9 mesi ha un malore in casa a Sacile, i genitori chiamano il 112: abitazione satura di monossido di carbonio uscito dalla stufa, piccola in ospedale La squadra dei vigili del fuoco, giunta sul posto con la strumentazione tecnica specifi - facebook.com facebook

Stroncato da un malore sulla porta di casa a 47 anni x.com

