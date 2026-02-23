Lecco continua la frenata | pari senza gol con l' Albinoleffe

Il Lecco ha pareggiato contro l'Albinoleffe, mantenendo il risultato senza reti, a causa di un approccio troppo prudente. La squadra ha creato qualche occasione, ma ha faticato a trovare la rete, rimanendo bloccata nel primo tempo. La mancanza di azioni decisive ha impedito di ottenere i tre punti, prolungando un periodo di risultati deludenti. La partita si è conclusa con il punteggio di 0-0, lasciando aperti i dubbi sulla fase offensiva del team.

La squadra di Valente disputa una partita ordinata e crea qualche occasione, ma non riesce a sbloccarla. Nel finale, dopo il palo di Parker, l'arbitro concede e poi cancella un rigore Il Lecco pareggia in casa con l'Abinoleffe e si conferma un momento non troppo positivo. Non gioca male, ma è troppo conservativo e fa fatica a segnare. E così vincere diventa dura. Secondo pareggio consecutivo in casa. Valente opta per il 3-4-2-1, con Duca a fianco di Furrer (ma spesso più indietro) alle spalle del confermato Konaté. Furlan blocca una palla facile di De Paoli al 2'. Subito dopo grande contropiede ospite con Sali che arriva a concludere con violenza senza inquadrare lo specchio della porta. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Atalanta U23 e AlbinoLeffe senza gol, ma con un punto in più: doppio 0-0 contro Cosenza e LeccoL’Atalanta U23 ha conquistato un punto dopo un pareggio senza gol contro il Cosenza, causato dalla solidità difensiva di entrambe le squadre.

Juve frenata, ma resta il sorriso. Un pari senza gol ed emozioni . Ai playoff Bruges o GalatasarayLa Juventus chiude il girone con un pareggio senza gol contro il Monaco.

