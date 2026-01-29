La Juventus chiude il girone con un pareggio senza gol contro il Monaco. La prestazione dei bianconeri si rivela molto al di sotto delle aspettative, con una squadra che si mostra lenta e poco concentrata. La vittoria sarebbe stata importante per sperare nei playoff, ma ora il passo avanti resta in forse. La qualificazione si deciderà tra Bruges e Galatasaray, mentre i tifosi restano con il sorriso amaro.

Un pari in casa Monaco non è mai da disprezzare, ma la leggerezza che aveva chiesto alla vigilia Spalletti alla sua Juve non era esattamente quella vista ieri: ‘Lucio’ voleva bollicine nell’ultima partita del girone, ne è uscita invece una prestazione piatta, un po’ troppo distratta. Il pass per i playoff di Champions era già in tasca e il punto garantisce la posizione di testa di serie nei sorteggi, ma certo è un peccato non aver approfittato della crisi conclamata dei monegaschi, anche perché, per come si erano messe le cose in classifica nella pazza serata delle 18 gare concomitanti, un gol sarebbe bastato per vincere e garantirsi gli ottavi diretti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Juve frenata, ma resta il sorriso. Un pari senza gol ed emozioni . Ai playoff Bruges o Galatasaray

Juventus, frenata per En-Nesyri: il Siviglia si inserisce e rallenta il colpo in attaccoJuventus, frenata per En-Nesyri: il Siviglia si inserisce e rallenta il colpo in attacco La Juve sembrava a un passo dal sì del Fenerbahce, ma il ritorno di fiamma del club andaluso ... tuttojuve.com

En-Nesyri alla Juventus frena: il marocchino chiederebbe garanzie per il suo trasferimentoL'attaccante vorrebbe che il suo trasferimento fosse a titolo definitivo e non in prestito come pattuito fra Juve e Fenerbahce ... it.blastingnews.com

Mercato Juve, frenata su En-Nesyri, si riapre la pista Zirkzee… Si o No - facebook.com facebook

#EnNesyri e la #Juve, dal sì alla clamorosa frenata di mercato: cosa sta succedendo x.com