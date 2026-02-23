Atalanta U23 e AlbinoLeffe senza gol ma con un punto in più | doppio 0-0 contro Cosenza e Lecco

L’Atalanta U23 ha conquistato un punto dopo un pareggio senza gol contro il Cosenza, causato dalla solidità difensiva di entrambe le squadre. La partita si è giocata davanti a un pubblico numeroso a Caravaggio e ha confermato il momento positivo della squadra bergamasca, che ha interrotto una serie di risultati utili. La squadra di casa ha cercato più volte la rete, ma la difesa avversaria ha retto bene. La prossima sfida si avvicina.

Caravaggio. Terzo risultato utile consecutivo e pareggio di spessore per l’ Atalanta Under 23 che davanti al pubblico di casa di Caravaggio strappa lo 0-0 contro il Cosenza, attuale quarta forza del campionato. La prima frazione di gioco è scandita da un sostanziale equilibrio ma senza grosse occasioni: il primo guizzo nerazzurro matura appena scollinata la mezz’ora quando Cassa si inserisce ma spara addosso a Pompei. Il leitmotiv non cambia neanche nella ripresa, dove la chance più importante capita invece al Cosenza che, al 90?, sfiora il colpo da tre punti. In classifica l’Atalanta Under 23 si colloca al 13° posto in classifica con 31 punti, a -5 dalla zona playoff. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

