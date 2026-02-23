Lecce shock Gaspar | lesione al crociato e stagione al capolinea

Kialonda Gaspar si infortuna gravemente al ginocchio durante una partita, a causa di un movimento brusco che compromette il crociato. La rottura mette fine anticipata alla sua stagione e preoccupa la squadra, costretta a riorganizzare la difesa senza di lui. Il giocatore si sottoporrà a un intervento chirurgico, mentre i medici monitorano attentamente le sue condizioni. La squadra si prepara a gestire questa assenza importante.

Stagione virtualmente finita per Kialonda Gaspar: il muro difensivo del Lecce crolla sotto il peso di un gravissimo infortunio al ginocchio. Gli esami strumentali condotti presso lo Studio Radiologico Quarta Colosso hanno confermato i timori dello staff medico salentino: il centrale angolano ha riportato una lesione di primo grado del legamento collaterale mediale e, dato ancor più allarmante, una lesione parziale del legamento crociato posteriore. La dinamica del trauma, avvenuta dopo appena quattro minuti della sfida contro l’ Inter nel tentativo di contrastare Thuram, obbligherà il calciatore a un lunghissimo stop forzato. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

Zanoli, lesione del legamento crociato: stagione finita per l'esterno dell'UdineseL’esterno dell’Udinese Zanoli si è gravemente infortunato questa mattina.

L’annuncio di Lindsey Vonn: “Lesione al crociato sinistro, ma domenica sarò in gara”Lindsey Vonn ha annunciato di aver subito una lesione al crociato sinistro, ma non molla.

