L’esterno dell’Udinese Zanoli si è gravemente infortunato questa mattina. Ha subito la rottura del legamento crociato e la sua stagione è finita. Dopo l’intervento chirurgico a Villa Stuart, il club ha confermato che il giocatore dovrà stare lontano dal campo per molti mesi. La squadra ora dovrà fare a meno di lui per il resto della stagione.

Pessime notizie in casa Udinese. Alessandro Zanoli, come riporta la nota ufficiale del club, "si è sottoposto, in data odierna, ad intervento chirurgico per la riparazione di una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro". L’operazione, effettuata dal professor Mariani presso la clinica Villa Stuart di Roma, è perfettamente riuscita. Brutto colpo per Runjaic, che fino alla fine della stagione dovrà fare a meno di un giocatore impiegato sempre dal 1’ nelle ultime dieci di Serie A. Zanoli, tra l'altro, si era sbloccato proprio pochi giorni fa, realizzando la sua prima rete in maglia bianconera proprio nel successo per 3-1 sul campo del Verona. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Zanoli, lesione del legamento crociato: stagione finita per l'esterno dell'Udinese

