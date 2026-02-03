L’annuncio di Lindsey Vonn | Lesione al crociato sinistro ma domenica sarò in gara

Lindsey Vonn ha annunciato di aver subito una lesione al crociato sinistro, ma non molla. Nonostante la brutta caduta di venerdì scorso a Crans Montana, la campionessa assicura che domenica sarà in gara alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La sciatrice si è ripresa in fretta e si presenta pronta per la discesa, sfidando il dolore e le paure.

È una delle star delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, il pubblico dello sci alpino ha rischiato di non vedere in gara Lindsey Vonn a causa della bruttissima caduta arrivata nella discesa libera di Crans Montana di venerdì scorso. Oggi la statunitense è intervenuta in conferenza stampa proprio a Cortina per chiarire la sua condizione fisica e, soprattutto, confermare la sua partecipazione a Cinque Cerchi. Le parole della fuoriclasse statunitense: “A Crans Montana ho completamente rotto il crociato sinistro. Farò tutto quello che potrò per essere al cancelleto di partenza domenica a Cortina”. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - L’annuncio di Lindsey Vonn: “Lesione al crociato sinistro, ma domenica sarò in gara” Approfondimenti su Lindsey Vonn Come sta Lindsey Vonn? Infortunio al ginocchio sinistro, ma “il sogno olimpico non é finito” Lindsey Vonn si è fatta male al ginocchio sinistro durante la discesa di Crans Montana, una gara valida per la Coppa del Mondo. Lindsey Vonn: “Ero un po’ stanca dopo la gara di ieri, ma conquistare un altro podio è importante” Lindsey Vonn, nonostante la stanchezza dopo la gara precedente, ha ottenuto un secondo posto nella seconda discesa di St. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Lindsey Vonn Argomenti discussi: Lindsey Vonn infortunata: niente super G di Crans-Montana per la Campionessa statunitense • Sci Alpino; A nove giorni dalla discesa olimpica, il sogno di Lindsey Vonn rischia di andare in frantumi; Vonn infortunata, ma non molla: Il mio sogno olimpico non è infranto; Lindsey Vonn conferma l’infortunio al ginocchio e tiene vivo il sogno olimpico. Lindsey Vonn. «Mi sono rotta il crociato a Crans ma gareggerò in discesa alle Olimpiadi»L'annuncio a sorpresa della fuoriclasse statunitense che ha spiegato di essersi rotta il crociato del ginocchio sinistro ma che dovrebbe comunque gareggiare ai Giochi già domenica ... corriere.it Lindsey Vonn non prenderà parte al super G di Crans-MontanaLindsey Vonn non prenderà parte al super G in programma oggi alle 11h00 (in diretta su LA1 e in streaming) a Crans-Montana. Vittima di una caduta ieri nella discesa (poi cancellata anche a causa di un ... rsi.ch Lindsey Vonn Vogue 2013 Annie Leibovitz x.com Volete fare un aperitivo e scambiare due chiacchiere con Lindsey Vonn, leggenda dello sci femminile Oppure sciare e commentare le gare di Milano Cortina 2026 insieme a Giorgio Rocca, vincitore di undici prove di Coppa del Mondo, una Coppa di specialit - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.