Napoli, 5 dicembre 2025 - Emozionata, grata, carica: Roberta Scandurra, in arte Rob, sta vivendo un mix di emozioni all’indomani della vittoria - non prevista dai bookmaker ma subodorata dagli addetti ai lavori soprattutto nelle ultime settimane prima della finale, della diciannovesima edizione di X Factor. Il talent show musicale di Sky Original prodotto da Fremantle l’ha vista partire da vera underdog, come l’ha definita Achille Lauro, e concludere da solo “dog”, come ha sostenuto Jake La Furia. E da vera underdog la sua è una storia fatta di concretezza e creatività. Caratteristiche che si sono ben evidenziate sin dalle Auditions. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

I due volti di Rob: studentessa universitaria modello e anima punk. Il sogno Sanremo: "Se le Bambole di Pezza mi chiamassero..."