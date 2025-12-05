Gianni Versace Terra Mater | mostra al Museo archeologico nazionale

“Gianni Versace. Terra Mater. Magna Graecia Roots Tribute”. La mostra – aperta al pubblico dal 19 dicembre 2025 al 19 aprile 2026 al Museo archeologico nazionale – celebra il trentennale della scomparsa di Gianni Versace e propone un percorso che mette in dialogo moda, arte e archeologia. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

A Reggio Calabria arriva la mostra che celebra Gianni Versace, a 30 anni dalla sua morte: oggetti inediti. Pronta la presentazione - facebook.com Vai su Facebook

"Enrico Versace" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Reggio, al MArRC la presentazione di ‘Terra Mater’: una mostra dedicata a Gianni Versace - Un percorso che mette in dialogo moda, arte e archeologia attraverso oltre 400 pezzi provenienti da prestigiose collezioni private ... Lo riporta citynow.it

A Reggio Calabria arriva la mostra che celebra Gianni Versace a 30 anni dalla sua morte - Giovedì 18 dicembre 2025 alle ore 10:00, presso il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, si terrà la conferenza stampa di presentazione della mostra “Gianni Versace. Si legge su msn.com

Gianni Versace e la Magna Graecia: a Reggio Calabria, la mostra dal 19 dicembre al 19 aprile - Dal 19 dicembre al 19 aprile, Reggio Calabria celebra il suo enfant prodige. quotidianodelsud.it scrive

Gianni Versace al centro di una mostra al Museo archeologico di Reggio Calabria - L’iniziativa, voluta dalla senatrice Giusy Versace, ricorderà i 30 anni della scomparsa del creativo e il patrimonio artisti ... msn.com scrive

