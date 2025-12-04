Olimpiade culturale | al museo Archeologico nazionale di Arezzo un omaggio alla fiamma Olimpica

Arezzo, 4 dicembre 2025 – Percorso tematico dedicato alle origini dei Giochi Olimpici e Paralimpici e allo sport nell’antichità, realizzato con la collaborazione di numerose istituzioni in occasione del passaggio della Fiamma Olimpica ad Arezzo il 10 dicembre. Il passaggio della Fiamma Olimpica ad Arezzo rappresenta un momento di forte valore simbolico: in vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la torcia attraversa il Paese accompagnata dai suoi tedofori e dai valori universali di pace e unità. Per celebrare questa importante tappa, il Museo Archeologico Nazionale di Arezzo, parte della Direzione regionale Musei nazionali della Toscana del Ministero della Cultura, presenta il percorso tematico “Fuoco sacro”, un’occasione – dal 7 al 10 dicembre – per approfondire le origini e i significati delle Olimpiadi antiche attraverso una selezione di reperti d’eccezione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

