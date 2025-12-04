Olimpiade culturale | al museo Archeologico nazionale di Arezzo un omaggio alla fiamma Olimpica
Arezzo, 4 dicembre 2025 – Percorso tematico dedicato alle origini dei Giochi Olimpici e Paralimpici e allo sport nell’antichità, realizzato con la collaborazione di numerose istituzioni in occasione del passaggio della Fiamma Olimpica ad Arezzo il 10 dicembre. Il passaggio della Fiamma Olimpica ad Arezzo rappresenta un momento di forte valore simbolico: in vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la torcia attraversa il Paese accompagnata dai suoi tedofori e dai valori universali di pace e unità. Per celebrare questa importante tappa, il Museo Archeologico Nazionale di Arezzo, parte della Direzione regionale Musei nazionali della Toscana del Ministero della Cultura, presenta il percorso tematico “Fuoco sacro”, un’occasione – dal 7 al 10 dicembre – per approfondire le origini e i significati delle Olimpiadi antiche attraverso una selezione di reperti d’eccezione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altre letture consigliate
? ? Al via al METS - Museo etnografico trentino San Michele la mostra “Attrezzi. Dal lavoro al sogno sportivo”, che fa parte del progetto #Combinazioni #CaratteriSportivi nell'ambito dell'Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026. Sabato 6 dicembre s - facebook.com Vai su Facebook
Olimpiade culturale: al museo Archeologico nazionale di Arezzo un omaggio alla fiamma Olimpica - Il percorso tematico “Fuoco sacro”, un’occasione – dal 7 al 10 dicembre – per approfondire le origini e i significati delle Olimpiadi antiche attraverso una selezione di reperti d’eccezione ... Lo riporta lanazione.it
Domenica al museo di dicembre 2025: musei gratis a Milano e in Lombardia - Domenica 7 dicembre 2025, in quanto prima domenica del mese, i musei, i parchi archeologici e i luoghi della cultura statali garantiscono l’ accesso gratuito a tutti i visitatori in occasione della ... Secondo mentelocale.it
Abbonamento Musei una tessera per l’Olimpiade Culturale Milano Cortina 2026 - Abbonamento Musei rende la cultura protagonista dei Giochi Milano Cortina 2026 e offre accesso facilitato a musei e luoghi d’arte ... Segnala ciaocomo.it
“I Giochi Olimpici™. Una storia lunga tremila anni”: la grande mostra a Milano - Scopri la mostra “I Giochi Olimpici™” alla Fondazione Luigi Rovati: 3000 anni di storia, arte e sport verso Milano Cortina 2026 ... Come scrive discoveryalps.it
I Giochi Olimpici, una storia lunga tremila anni - Mercoledì 26 novembre apre alla Fondazione Luigi Rovati la mostra, realizzata in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026 ... corrieredellosport.it scrive
Milano Cortina, in Fondazione Rovati mostra su 3.000 anni di Giochi - (askanews) – Nel percorso che accompagna l’Italia verso i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, la Fondazione Luigi Rovati apre le porte a “I Giochi Olimpici. Riporta askanews.it