I pizzoccheri valtellinesi di Chef Alessandro Negrini conquistano il New York Times

Il New York Times ha dedicato un articolo ai pizzoccheri valtellinesi di Chef Alessandro Negrini, attirando l’attenzione globale sul piatto. La causa di questa popolarità è stata la loro presenza alle Olimpiadi di Milano-Cortina, dove atleti internazionali le hanno assaggiate e apprezzate. Il piatto tradizionale, fatto di pasta di grano saraceno e verdure, sta ora diventando un simbolo della cucina regionale italiana. La scoperta dei pizzoccheri ha portato un pezzo di Valtellina nel cuore della scena gastronomica mondiale.