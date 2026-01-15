Calciomercato Fiorentina è fatta per Jack Harrison! Terzo colpo dei viola dopo Solomon e Brescianini

La Fiorentina ha ufficializzato l’acquisto di Jack Harrison, diventando il terzo rinforzo della sessione di mercato dopo Solomon e Brescianini. L’accordo con il Leeds è stato concluso, completando così l’operazione e rafforzando la rosa a disposizione del tecnico. Questo intervento si inserisce nella strategia dei viola di consolidare il reparto offensivo in vista della seconda parte della stagione.

La Fiorentina mette a segno il terzo acquisto di questa sessione di mercato: l’accordo per Jack Harrison è stato definito con il Leeds, confermando le anticipazioni circolate negli ultimi giorni. Il club viola prosegue così il proprio percorso di rafforzamento dopo gli arrivi di Solomon e Brescianini. Lo riporta Di Marzio. L’operazione per l’esterno inglese è stata chiusa nelle ultime ore, con la dirigenza gigliata che ha accelerato per assicurarsi un profilo d’esperienza e qualità sulle corsie. Harrison rappresenta un innesto importante per ampliare le soluzioni offensive a disposizione dello staff tecnico. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

