PAGELLE E TABELLINO INTER-LECCE 1-0 | Pio Esposito per il +6 Diouf fa rimpiangere Luis Henrique Coulibaly sempre al posto giusto

Nella sfida di recupero della 16ª giornata, l'Inter ha ottenuto una vittoria in rimonta contro il Lecce, grazie a un gol di Pio Esposito. La partita, giocata al Meazza, ha visto i nerazzurri confermarsi come campioni d'inverno, mantenendo il primato in classifica. Nonostante una prestazione non brillante, l'Inter ha dimostrato carattere e determinazione, con alcuni protagonisti in evidenza e altri meno incisivi. Ecco i voti, i top e i flop

Voti, top e flop della sfida del Meazza valevole per il recupero della 16esima giornata Una brutta Inter riesce comunque a battere il Lecce laureandosi campione d'inverno e allungando in testa alla classifica su Milan e Napoli. Per il +6 è decisiva la rete di Pio Esposito a dieci dal novantesimo. PAGELLE E TABELLINO INTER-LECCE 1-0: Pio Esposito salva Chivu (AnsaFoto) – Calciomercato.it Le Pagelle di Inter-Lecce. INTER Sommer 6,5 Akanji 6 Acerbi 6 Bastoni 6 FLOP Diouf 5 – Non gioca nel suo ruolo naturale, ma a questi livelli è lecito aspettarsi di più. Spaesato e inconcludente, fa quasi rimpiangere Luis Henrique che poi entrerà al suo posto.

