LIVE Cerimonia di Chiusura Olimpiadi Milano Cortina 2026 in DIRETTA | lo show finale all’Arena di Verona

La cerimonia di chiusura dei Giochi invernali di Milano Cortina 2026 si svolge all’Arena di Verona, dopo che il maltempo ha spinto l’evento all’interno. La pioggia ha costretto gli organizzatori a spostare lo spettacolo previsto all’aperto, creando un’atmosfera diversa rispetto alle aspettative. La serata include esibizioni di artisti locali e momenti di riconoscimento per gli atleti. L’evento prosegue con entusiasmo tra le sfide logistiche e l’energia del pubblico presente.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Cerimonia di chiusura dei Giochi della XXV Olimpiade Invernale in programma alla Arena di Verona. C'è un momento, alla fine di ogni Olimpiade, in cui il tempo sembra fermarsi. Le ultime luci, gli ultimi applausi, l'ultimo sguardo condiviso tra atleti, volontari e pubblico. Questa sera, alle 20.30, l' Arena di Verona diventerà il cuore pulsante di quell'istante: la Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 promette di essere molto più di un congedo. Sarà una celebrazione collettiva, un abbraccio finale a un'edizione destinata a restare nella storia.