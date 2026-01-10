Gli agenti non possono neanche entrare nei campi rom.

In alcune aree di Roma, come i campi rom, gli agenti delle forze dell’ordine incontrano limitazioni nelle operazioni di intervento. Recentemente, un turista brasiliano ha subito un furto, ma grazie al GPS è riuscito a rintracciare la refurtiva. Tuttavia, le normative attuali limitano l’intervento delle autorità in questi contesti, evidenziando le difficoltà di garantire la sicurezza e l’ordine pubblico in zone di sostanziale esclusione.

Rom derubano un brasiliano in vacanza a Roma, lui rintraccia la refurtiva con il Gps, solo che gli agenti hanno le mani legate. Forse pensava di averle viste e sentite tutte come medico legale della polizia brasiliana, invece questo signore in vacanza a Roma con moglie e due figli minorenni se ne ripartirà con un pessimo ricordo: essere stato accerchiato nel campo nomadi di Castel Romano. Lì ci era finito nel tentativo di recuperare i suoi bagagli rubati. Accade infatti che la famiglia decida di chiudere il soggiorno romano con una visita alla Basilica di San Paolo fuori le Mura, nel cui piazzale antistante parcheggia l’auto presa a noleggio con dentro i bagagli ormai pronti per andare in aeroporto. 🔗 Leggi su Laverita.info

