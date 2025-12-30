Invita i compagni al compleanno poi manda il conto della pizza | la storia di una mamma diventata virale
Cari amici, vi invito a festeggiare insieme il compleanno del nostro piccolo. Per rendere speciale questa occasione, vi condivido una storia che ha fatto il giro del web: una madre inglese ha raccontato come, dopo l’invito al compleanno di suo figlio di cinque anni, le sia stato chiesto di anticipare il pagamento della pizza. Un episodio che invita a riflettere sulle diverse abitudini e sui piccoli imprevisti della vita quotidiana.
Una madre inglese ha scritto a un podcast per raccontare il proprio stupore quando, dopo aver ricevuto l’invito al compleanno del figlio di cinque anni, le è arrivata la richiesta di anticipare i soldi per la pizza. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Belen svela il motivo shock della sua "confusione" diventata virale: "Una notte da incubo"
Leggi anche: Da una schiscetta a un impero, i colossi dell'edilizia e la storia della brianzola diventata una star hard
Mamma invita tutta la città al compleanno del figlio autistico, vanno alla festa cento persone: «Per la prima volta può essere solo un bambino» - «Non mi aspettavo una festa così grande: di solito al compleanno di mio figlio vengono due cuginette e due compagni di classe. leggo.it
Perché il 26 dicembre celebriamo Santo Stefano Subito dopo il Natale, la liturgia ci invita a ricordare chi fu accanto a Gesù fin dai suoi primi passi nella storia della salvezza: i cosiddetti comites Christi, i “compagni di Cristo” nella testimonianza e nel marti - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.