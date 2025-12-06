Giugliano Rossopomodoro al Grande Sud | non solo pizza sarà un centro di gusto per tutta la famiglia

Giugliano. L’attesa è quasi finita! Mancano ormai pochissimi giorni all’apertura del nuovo ristorante “Rossopomodoro” presso il Parco Commerciale “Grande Sud” di Giugliano, promettendo di rivoluzionare l’offerta gastronomica del polo commerciale e di diventare un vero punto di riferimento per gli amanti della cucina partenopea e non solo. Rossopomodoro non è semplicemente una pizzeria, ma un . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Giugliano, “Rossopomodoro” al “Grande Sud”: non solo pizza, sarà un centro di gusto per tutta la famiglia

Il marchio di successo prepara a inaugurare una nuova, attesissima sede presso il parco commerciale “Grande Sud” di Giugliano. https://www.teleclubitalia.it/giugliano-rossopomodoro-aprira-i-battenti-al-parco-commerciale-grande-sud-con-un-format-innovati - facebook.com Vai su Facebook

