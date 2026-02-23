le hoka speedgoat 7 potrebbero diventare le tue sneaker da trail running definitive

Le Hoka Speedgoat 7 sono state lanciate per migliorare le prestazioni dei runner su terreni accidentati. La loro progettazione mira a offrire maggiore stabilità e ammortizzazione, ideali per le lunghe percorrenze in montagna. Gli appassionati notano come la suola resistente garantisca trazione anche su superfici bagnate. La scarpa si distingue per la leggerezza e la morbidezza, rendendola una scelta popolare tra gli sportivi. Molti la considerano già una candidata a diventare un punto di riferimento nel trail running.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Le Hoka Speedgoat sono tra le scarpe da running più famose del brand, seconde solo alle Mafate, che hanno dato inizio alla storia del marchio francese nel 2009. Tuttavia, a differenza delle generazioni di Mafate - dal primo prototipo di Hoka fino alla recente Mafate 5 - che hanno mantenuto pressoché invariata l'ammortizzazione massima che le ha rese un'icona del trail running, Hoka ha adottato un approccio più sperimentale con la linea Speedgoat nel corso degli anni, apportando modifiche significative a ogni nuovo modello. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

Le nuove Nike Ultrafly Trail sono le scarpe da trail più minimaliste e belle del 2026Nike ha lanciato le nuove Ultrafly Trail, una scarpa da trail running che si distingue per il design minimalista e l’estetica moderna.

Ecco perché le tue sneaker preferite adesso costano quanto un mese di affittoLe sneaker più amate ora hanno un prezzo simile a un affitto mensile perché la domanda è aumentata drasticamente.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: HOKA lancia una doppia esclusiva Giappone Walnut/Cast Iron in versione Stealth/Tech.

Il ritorno della G.O.A.T.: HOKA presenta la nuova Speedgoat 7Milano - HOKA®, una divisione di Deckers Brands (NYSE: DECK), presenta Speedgoat 7, l'ultima evoluzione di una delle sue linee più celebri. Compagna affidabile su ogni tipo di terreno, la Speedgoat 7 ... corrieredellosport.it

HOKA dévoile la nouvelle Speedgoat 7HOKA présente la Speedgoat 7, l'évolution suivante de l'une de ses franchises les plus emblématiques. Compagnon de confiance sur tous les types de terrains, la Speedgoat 7 est conçue pour ... zonebourse.com

Un'icona, rivisitata per i sentieri meno battuti: Hoka presenta la nuova Speedgoat 7 - facebook.com facebook