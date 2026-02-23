Le auto bloccate nei box a causa dei lavori | la segnalazione sul cantiere di via Boccaccio

Un cantiere in via Boccaccio blocca le auto nei box, creando un grande disagio per i residenti. I lavori sono iniziati all’inizio di febbraio 2026, ma ancora non si vede la fine, causando problemi quotidiani ai proprietari di diverse autorimesse. La lunga durata e la mancanza di informazioni aumentano la frustrazione tra chi vive e lavora nella zona. La situazione si protrae senza segnali di risoluzione a breve termine.

Al civico 31c insistono almeno 9 automezzi che come nel mio caso non possono più essere utilizzati, (bloccati all’interno) con un avviso di pochi giorni. Ma al di là del tempismo relativo a questi lavori, non si capiscono i tempi di termine e di impossibilità di usufruire di tutti i box esistenti nella via. Per questo mi piacerebbe un intervento da parte della redazione, per cercare, magari con un servizio di sensibilizzare il Comune all’accelerazione di tali lavori. Allego alcune fotografie. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

