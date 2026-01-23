Treviglio infiltrazioni nei box privati di Piazza Setti | la società immobiliare fa causa al Comune e alla Stu

A Treviglio, le infiltrazioni nei box privati di Piazza Setti hanno portato a una causa tra la società immobiliare, il Comune e la Stu. Nonostante l’identità condominiale, emergono questioni legate a responsabilità e interventi. Questa situazione evidenzia le complessità di gestione e manutenzione di spazi condivisi in contesti urbani, sottolineando l’importanza di un’azione condivisa tra tutte le parti coinvolte.

Treviglio. Sulla carta è un condominio a tutti gli effetti: c’è un amministratore, un bilancio e non potevano mancare le. beghe. Parliamo di piazza Setti, o meglio, del parcheggio privato che sorge al piano sotto di quello pubblico. Nel tempo, tra i proprietari dei box e la gestione si sono accumulati attriti, talvolta sfociati in contenziosi. L’ultimo in ordine di tempo, promosso da una società proprietaria di alcuni box, risale a dicembre dello scorso anno. Nel procedimento è stato “evocato in giudizio, fra gli altri, anche il Comune di Treviglio avanti il Tribunale di Bergamo” per chiedere l’accertamento della “sussistenza di presunti difetti e – si legge nel documento – vizi consistenti in problematiche infiltrativepercolative” oltre che l’”individuazione degli interventi necessari alla rimozione, condannando tutti i soggetti convenuti alla realizzazione degli stessi e comunque al risarcimento del danno”.🔗 Leggi su Bergamonews.it

