Distributore nei guai | Affari dimezzati a causa del cantiere

La stazione di servizio Eni di viale Giannotti, presente nel quartiere da oltre sessant’anni, sta affrontando una significativa riduzione dell’attività. I lavori per la realizzazione della nuova tramvia hanno temporaneamente limitato l’accesso e le opportunità di servizio, influenzando negativamente il volume di clienti e i ricavi. Questa situazione evidenzia le sfide temporanee che le attività locali devono affrontare durante interventi di riqualificazione urbana.

Da oltre sessant’anni è un punto di riferimento per il quartiere, ma oggi la stazione di servizio Eni di viale Giannotti fa i conti con un calo drastico di lavoro legato ai cantieri per la costruzione della nuova tramvia. "Siamo ingabbiati da un anno", racconta Valentina Tarchiani che insieme al marito Daniele Cellai porta avanti l’attività inaugurata nel 1963 dal suocero Carlo Cellai, in una delle arterie principali di Gavinana. Da quando i lavori hanno modificato la viabilità, e in particolare dopo la chiusura di piazza Gavinana, il passaggio è crollato. "Siamo sotto del 50 per cento. Prima vendevamo circa 4mila litri di benzina al giorno, oggi siamo scesi a 2mila e in alcuni periodi siamo scesi ulteriormente", spiega Valentina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

