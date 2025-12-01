Lo sport scende in campo contro la fame nel mondo
Lo scorso 25 novembre è stata presentata alla Fao la campagna promossa da Focsiv e Centro sportivo italiano: un percorso di 18 mesi con eventi e iniziative per sostenere 58 progetti attivi in 26 Paesi. Testimonianze dal Perù, dalla Tanzania e da Haiti e l’invito a trasformare gesti sportivi in aiuti concreti alle comunità più vulnerabili. 🔗 Leggi su Laverita.info
Approfondisci con queste news
Una speciale partita di baskin Il Lions Club Ragusa Host scende in campo per una partita di Baskin. A Ragusa, al Palazama una serata di sport, aggregazione e solidarietà per promuovere i valori sociali e sostenere l'Associazione "Così come sei"... - facebook.com Vai su Facebook
DAO Sport (@DAO_sport) / Posts / X Vai su X
Palmi, lo sport scende in campo per dire no alla violenza sulle donne - Questo è il modo in cui il Comune di Palmi ha scelto di celebrare la Giornata internazionale per l ... Secondo cn24tv.it
DAO Sport e Tania Cagnotto insieme contro la violenza sulle donne - DAO Sport lancia una campagna con Tania Cagnotto per il 25 novembre: un messaggio di speranza contro la violenza sulle donne. Da touchpoint.news
“Dal fondo si risale sempre”: Dao Sport e Tania Cagnotto contro la violenza sulle donne - L’ex campionessa è il testimonial della campagna per per accendere l’attenzione del mondo sportivo sul tema dei femminicidi ... Come scrive corrieredellosport.it
La Vis Aurelia scende in campo contro la violenza sulle donne - In un weekend di festa, dove tutte le squadre del settore giovanile sono riuscite a fare bottino pieno, i ragazzi della Vis Aurelia sono scesi in campo con l’ormai iconico segno rosso sul viso per cel ... gazzettaregionale.it scrive
La Lega Navale Italiana di Sanremo scende in campo contro la violenza sulle donne - La Lega Navale Italiana di Sanremo ha rinnovato anche quest’anno il suo impegno contro la violenza sulle donne organizzando la tradizionale pedalata da Sanremo ad Arma di Taggia, ... Lo riporta riviera24.it
La Castellanzese scende in campo a sostegno delle donne vittime di violenza - L'iniziativa che la Castellanzese ha messo in campo in stretta collaborazione con "Ogni Passaggio Conta" e con Federica ... Si legge su sportlegnano.it