Lazio intervento alla clavicola destra per Rovella | out per circa due mesi

Rovella si è sottoposto a un intervento alla clavicola destra dopo l’infortunio contro il Cagliari. La causa è una frattura occorsa durante la partita, che ha reso necessario l’intervento chirurgico. Il centrocampista della Lazio resterà fuori dal campo circa due mesi. Il suo recupero richiederà tempo e attenzione medica. La squadra dovrà fare a meno di lui nelle prossime sfide di campionato.

La stagione di Nicolò Rovella proprio non trova pace. Schierato titolare da Sarri a distanza di circa cinque mesi dall'ultima volta (Roma-Lazio, 4ª giornata di Serie A), il centrocampista si è fatto nuovamente male contro il Cagliari. Costretto ad abbandonare il campo anzitempo per un problema alla spalla destra, il numero 6 biancoceleste, come comunicato dalla società, "è stato sottoposto nel pomeriggio odierno a intervento chirurgico di riduzione e osteosintesi della frattura della clavicola". Difficile, al momento, stabilire con precisione i tempi di recupero, ma lo stop dovrebbe essere di circa otto settimane.