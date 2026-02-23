guaio lazio frattura alla clavicola per rovella

Nicolò Rovella si è fratturato la clavicola destra durante l’allenamento, a causa di una caduta accidentale. La lesione è risultata scomposta, costringendolo a lasciare il campo in anticipo. L’infortunio si aggiunge a una serie di problemi fisici che hanno colpito il centrocampista in questa stagione. I medici hanno confermato che dovrà restare fuori per alcune settimane. La squadra ora cerca di adattarsi all’assenza di uno dei suoi giocatori chiave.

Frattura scomposta della clavicola destra»: un'altra sentenza terribile dell'annata maledetta di Nicolò Rovella. Peraltro anche questa volta, come nel caso del precedente problema fisico, la pubalgia, si è di fronte a due possibili soluzioni: operarsi subito oppure scegliere la terapia conservativa. Oggi verrà presa la decisione dal centrocampista che, in ogni caso, starà a lungo lontano dai campi di gioco per il fallo, neanche troppo veemente di Zè Pedro. È caduto male Nicolo a Cagliari dopo un'ora di gioco, era la partita del suo rilancio definitivo, è diventato l'inizio di un altro calvario, di un lungo inseguimento per non chiudere la stagione in anticipo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Nicolò Rovella ai box. Il centrocampista della Lazio rischia di rimanere fermo alcune settimane a causa dell'infortunio alla spalla destra riportato nel corso di Cagliari-Lazio. Ha una frattura alla ...

Sfortuna infinita per il centrocampista classe 2001 che dopo esser rimasto ai box per oltre tre mesi per una pubalgia deve ora fare i conti con un nuovo infortunio

