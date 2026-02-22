Lazio frattura alla clavicola per Rovella | i tempi di recupero

Rovella si è fratturato la clavicola durante l’allenamento, a causa di un contatto accidentale con un avversario. La Lazio ha annunciato che il centrocampista dovrà fermarsi per diverse settimane, compromettendo la sua presenza nelle prossime partite. La squadra si prepara ad affrontare la sfida senza uno dei suoi uomini chiave. La prognosi ufficiale non indica ancora una data precisa di rientro, ma i tempi di recupero sono stimati in circa un mese.

L'infermeria della Lazio si trasforma in un reparto d'urgenza proprio nel momento cruciale della stagione. Nicolò Rovella ha riportato la frattura della clavicola destra durante la sfida di campionato contro il Cagliari, un responso medico che costringe il centrocampista a un lungo stop forzato. La perdita del regista titolare priva Maurizio Sarri del motore tecnico della squadra proprio a ridosso degli impegni decisivi tra Serie A e coppe europee. Il tecnico toscano ha confermato la gravità del quadro clinico nel post-partita, palesando frustrazione per una gestione dei carichi e degli imprevisti diventata insostenibile.