Mercato del lavoro oltre 5mila nuove assunzioni nel terzo trimestre del 2025

Nei primi nove mesi del 2025 il mercato del lavoro dipendente privato in Provincia di Bergamo registra a saldo un bilancio positivo di 5.196 posizioni di lavoro. Si tratta di un valore inferiore a quello dell'analogo periodo del 2024 (+6.028 unità) e del 2023 (+6.630) ma ancora consistente e tale da prolungare il ciclo di espansione occupazionale in corso dal primo trimestre 2021. Rapportato allo stock medio dei dipendenti privati non agricoli in provincia di Bergamo del 2024, il saldo di oltre 5mila posizioni equivale ad una variazione del +1,5%. Il rallentamento della crescita è dovuto ad un calo della domanda di lavoro – i 94.

