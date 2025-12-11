Giovani e lavoro | a Forlì-Cesena previste quasi 10mila nuove assunzioni entro febbraio

A Forlì-Cesena e Rimini sono previste quasi 18.000 assunzioni tra dicembre 2025 e febbraio 2026, con circa 10.000 destinate ai giovani. Le imprese delle due province stanno pianificando numerosi ingressi, sia a tempo indeterminato che determinato, offrendo nuove opportunità di lavoro e di formazione nel prossimo trimestre.

Sono 17.740 gli ingressi programmati dalle imprese delle province di Forlì-Cesena e Rimini, per assunzioni a tempo indeterminato e determinato e per attivazioni di forme di lavoro flessibile, per il trimestre dicembre 2025 – febbraio 2026. Questo quanto emerge dalle analisi occupazionali diffuse. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Un piano per i giovani, lavoro e sostenibilità: oggi l’ultima tappa di Alfabeto del Futuro lastampa.it/torino/2025/12… @LaStampa Vai su X

Nasce a Salerno “Sport, Salute e Lavoro” per integrare i giovani immigrati - facebook.com Vai su Facebook

Cesena, dalla scuola al tempo libero: i giovani della città incontrano il Comune - Hanno analizzato e commentato tutti i servizi principali di cui si servono quotidianamente restituendo un elenco di richieste contenute in un vero e ... Scrive corriereromagna.it

Giovani, lavoro e comunità: il Progetto Policoro celebra 30 anni di speranza in Europa - Trent’anni di storie che intrecciano comunità, territori e iniziative concrete, che nascono ... Secondo agensir.it