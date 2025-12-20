Via della Pila scatta l' ultimatum | 60 giorni ai privati per sistemare il muro

Via della Pila si appresta a ricevere un ultimatum: ai privati è stato dato un termine di 60 giorni per mettere in sicurezza il muro pericolante. Dopo mesi di interventi parziali e disagi per i cittadini, si attende ora una soluzione definitiva. La vicenda, che ha coinvolto residenti e passanti, sembra essere arrivata a un momento di decisione importante.

Dopo mesi di transenne, marciapiedi interdetto e pedoni costretti a pericolosi slalom sulla carreggiata, la vicenda del muro pericolante di via della Pila sembra essere arrivata a un punto di svolta, o più che altro a una scadenza precisa.A richiedere chiarezza su una situazione che si trascinava. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Via della Pila, scatta l'ultimatum: "60 giorni ai privati per sistemare il muro" Leggi anche: Lavori per il teatro. Il Comune cerca soldi. Scatta l’appello ai privati Leggi anche: Cinguettii, diffide, ultimatum, accordi privati: l'estate in cui l'Inter voleva Salah La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Foulard rosa, zaino in spalla, una pila di libri stretta al petto. E la richiesta di monetine. Katia chiede con un Qr code in vista. Uno, due euro. Una vibrazione secca. La carità cambia pelle. Non tintinna, vibra. Passa di telefono in telefono. Niente più mani che si s - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.