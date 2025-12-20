Via della Pila scatta l' ultimatum | 60 giorni ai privati per sistemare il muro

20 dic 2025

Via della Pila si appresta a ricevere un ultimatum: ai privati è stato dato un termine di 60 giorni per mettere in sicurezza il muro pericolante. Dopo mesi di interventi parziali e disagi per i cittadini, si attende ora una soluzione definitiva. La vicenda, che ha coinvolto residenti e passanti, sembra essere arrivata a un momento di decisione importante.

Dopo mesi di transenne, marciapiedi interdetto e pedoni costretti a pericolosi slalom sulla carreggiata, la vicenda del muro pericolante di via della Pila sembra essere arrivata a un punto di svolta, o più che altro a una scadenza precisa.A richiedere chiarezza su una situazione che si trascinava. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

