Laura Pausini | Non penso si sia rotto un patto con il pubblico Fanno notizia solo i commenti negativi

Laura Pausini ha chiarito che non crede di aver perso il rispetto del pubblico, nonostante le polemiche sui social. La cantante spiega che i commenti negativi attirano più attenzione rispetto alle sue affermazioni positive. Durante la prima conferenza stampa del Festival di Sanremo, ha sottolineato come preferisca concentrarsi sulla musica e sui fan. La cantante ha anche condiviso che riceve spesso messaggi di sostegno dai suoi seguaci. La discussione continua sui social e tra i media.

Carlo Conti dedica Sanremo 2026 a Pippo Baudo e replica su Pucci: «Sono un uomo libero, mai ricevuto pressioni da Meloni». Laura Pausini: «I commenti negativi sui social? In Italia mi sento amata»Carlo Conti ha deciso di dedicare Sanremo 2026 a Pippo Baudo per celebrare i suoi trent'anni di carriera e ha risposto alle polemiche di Pucci, precisando di essere un uomo libero e di non aver mai ricevuto pressioni da parte del governo.

