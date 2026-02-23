L’attrice pugliese Sofia D’Elia sul set di Nanù a Molfetta | al via le riprese del film di Andrea Ferrante

Sofia D’Elia è sul set di Nanù a Molfetta, dove le riprese sono cominciate. La scelta di questa location deriva dalla volontà di rappresentare con autenticità gli anni Sessanta in Puglia. L’attrice si prepara a interpretare un personaggio chiave in questa storia ambientata tra vicoli e tradizioni locali. Le riprese si concentrano in alcune piazze storiche della città, portando vita e colore alla scena. La produzione punta a catturare l’atmosfera d’epoca con attenzione ai dettagli.

Sono iniziate a Molfetta, in Puglia, le riprese di Nanù, opera prima del regista Andrea Ferrante, una favola urbana ambientata alla fine degli anni Sessanta. Il film racconta un Sud Italia sospeso tra povertà, sogni e desiderio di riscatto, attraverso uno sguardo intimo e profondamente umano. Protagonisti della pellicola sono Sofia D'Elia e Luca Cesa, due giovani interpreti già apprezzati dal pubblico e dalla critica.Sofia D'Elia interpreta Mina, dopo aver recitato in Tre ciotole (2025), Folle d'amore – Alda Merini (2024) e Hill of Vision (2022).Luca Cesa veste i panni di Nanù, dopo le esperienze in Folle d'amore – Alda Merini, Nero a metà e Una questione privata (2017).