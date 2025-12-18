È a tutti gli effetti un membro della Royal family britannica ma la nipote di re Carlo ha deciso di vivere una vita da commoner

Pur appartenendo alla Royal family britannica, la nipote di re Carlo ha scelto di vivere come una comune. Seduta sul pavimento di un treno affollato, con il computer portatile sulle ginocchia, dimostra che anche le alte sfere possono abbracciare semplicità e quotidianità, sfidando le convenzioni e mostrando un volto autentico e vicino alle persone.

Seduta a terra sul pavimento di un treno affollato, con il computer portatile sulle ginocchia e lo sguardo concentrato sullo schermo. Potrebbe essere una studentessa qualunque, di ritorno da un weekend fuori porta. Invece è Lady Louise Windsor, figlia del principe Edoardo e di Sophie di Edimburgo, nipote di re Carlo III. La scena, fotografata durante un viaggio da Londra a Bristol e pubblicata in esclusiva dal Daily Mail, ha fatto rapidamente il giro del web. Perché in quello scatto c'è tutta la cifra della royal "più normale" della famiglia reale britannica.

