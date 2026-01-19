tra la scomparsa della principessa irene e la tragedia dei treni deragliati in andalusia il dolore della royal family di spagna su amicait

Sul sito Amica.it, si ripercorrono gli eventi che hanno segnato un intenso weekend per la famiglia reale spagnola, tra la perdita della principessa Irene e la tragedia dei treni in Andalusia. Un periodo difficile, che ha coinvolto profondamente la royal family e richiama l’attenzione sulla fragilità e sulla vicinanza in momenti di dolore.

È stato un weekend da dimenticare, quello appena trascorso, per la principessa Leonor, 20 anni, e per tutta la royal family spagnola. Non è bastata la scomparsa, giovedì 15 gennaio, della principessa Irene di Grecia, sorella della regina Sofia. Tre giorni dopo sono deragliati due treni in Andalusia provocando la morte di 39 persone e ferendone più di cento (una cifra, purtroppo, destinata a crescere). La royal family ricorda la principessa Irene. Il weekend di dolore della famiglia reale spagnola è iniziato giovedì scorso, con la morte di Irene di Grecia e Danimarca. La principessa, terzogenita di re Paolo I e della regina Federica di Grecia, è venuta a mancare il 15 gennaio all’età di 83 anni. 🔗 Leggi su Amica.it

Due treni ad alta velocità sono deragliati domenica 18 gennaio nei pressi di Adamuz, in Andalusia, provocando la morte di 39 persone. L’incidente, avvenuto intorno alle 19.39, ha causato un grave disastro sui binari, con conseguenze ancora da chiarire. Le autorità stanno intervenendo per gestire l’emergenza e avviare le indagini sulla dinamica dell’accaduto.

Un incidente ferroviario in Spagna ha causato la morte di 39 persone e il ferimento di oltre cento, di cui trenta gravi. Le autorità ipotizzano un possibile problema tecnico, come un giunto saltato, mentre il ministro dei Trasporti ha definito l’accaduto “estremamente strano”. L’incidente si è verificato su una tratta rinnovata di recente, in modo inspiegabile e senza precedenti.

