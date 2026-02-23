Latina la Diocesi smentisce il benestare della Curia per la sfilata in Quaresima |

La Diocesi di Latina ha chiarito che non ha mai dato il suo consenso alla sfilata dei carri organizzata ieri in città. La spiegazione arriva dopo che alcune cronache locali avevano indicato il benestare della Curia per l’evento, ma la diocesi ha precisato di non aver approvato l’iniziativa. La sfilata ha coinvolto numerosi partecipanti e ha attirato l’attenzione della comunità locale. La questione rimane al centro di discussioni tra cittadini e autorità religiose.

Latina, 23 febbraio 2026 – La Diocesi di Latina interviene con una nota per smentire quanto riportato in alcune cronache locali sulla sfilata dei carri tenuta ieri in città. Al centro della precisazione, la dichiarazione attribuita a un rappresentante istituzionale del Comune, secondo cui l'evento si sarebbe svolto con un presunto «benestare della Curia» nonostante il periodo di Quaresima. Nel comunicato, la Diocesi afferma in modo netto che non è mai stato "concesso" alcun parere favorevole o permesso alla manifestazione. Per questo, aggiunge, la dichiarazione di "benestare" riportata dalla stampa «deve intendersi non vera».