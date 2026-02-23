L' associazione ' Il sogno di Gaia' dona un letto visite destinato all' Oncologia pediatrica

L’associazione ‘Il sogno di Gaia’ ha consegnato un letto visite all’Oncologia pediatrica di Cona per supportare i bambini in trattamento. La cerimonia di consegna, avvenuta lunedì 23 febbraio, ha coinvolto i volontari e il personale sanitario che potranno ora offrire cure più accurate e confortevoli. La donazione mira a migliorare le visite di controllo e le diagnosi precoci, facilitando il lavoro degli operatori e il benessere dei piccoli pazienti.

Donazione alla Pediatria dell’ospedale di Cona. Lunedì 23 febbraio si è tenuta la cerimonia di consegna di un nuovo letto visite destinato al day-hospital oncologico pediatrico, donato dall’associazione ‘Il sogno di Gaia’. Inoltre il sodalizio ha regalato anche giocattoli ai bambini dei reparti pediatrici. La donazione nasce dalla volontà dell’associazione di proseguire l’obiettivo di attenzione e vicinanza ai bambini in cura, nel ricordo di Gaia, che proprio in questi stessi spazi ha affrontato il proprio percorso terapeutico. Da questa esperienza è maturato il desiderio di offrire un contributo concreto per migliorare, anche sotto il profilo del comfort e della qualità dell’assistenza, il tempo trascorso in ospedale dai piccoli pazienti. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Leggi anche: Raccolta di doni e giocattoli per i bambini del reparto di oncologia pediatrica. "Porta un regalo con l’Associazione Giulia» Leggi anche: Oncologia pediatrica, anche le istituzioni donano per il progetto Circular for Kids Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Donato a Il sogno onlus un nuovo defibrillatore; Li voglio scegliere io, i mobili: il sogno di una casa nel racconto dei giovani di Magari Domani Onlus; Anagni, al via i corsi base e avanzato di fotografia con l’Associazione Il sogno di Esedel; L’associazione culturale 2 Play compie dieci anni. Donato a Il sogno onlus un nuovo defibrillatoreIl presidente: Grazie ’Amici per sempre di Filicaia’ ... msn.com L’associazione che realizza i sogni porta una cena gourmet a domicilio a cinque pazienti con malattie importantiQuest'anno la festa degli innamorati a Ravenna ha il volto anche della solidarietà grazie all'associazione Realizzo il tuo sogno e la sua iniziativa ... ravennaedintorni.it L'associazione 'Il sogno di Gaia' dona un letto visite destinato all'Oncologia pediatrica x.com Ogni percorso di volontariato in Croce Rossa Italiana inizia da un primo passo. Quel passo è GAIA, il portale ufficiale dedicato alla formazione e all’iscrizione ai corsi CRI. Attraverso GAIA è possibile accedere al Corso di Formazione per Volontari, conoscere l’ - facebook.com facebook