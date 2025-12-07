È un giorno importante anche per la solidarietà. Il nuovissimo negozio spallino – denominato Ars et Labor – Erreà Store – inaugurato ieri pomeriggio in via Ortigara 26 (alle spalle della curva Ovest) sarà aperto dalle 10 e sarà il punto di raccolta di doni e giocattoli in occasione dell’iniziativa ‘Porta un regalo, dona un sorriso, in collaborazione con Associazione Giulia. Tifosi e appassionati possono regalare giochi necessariamente nuovi e lavabili, compresi giochi da tavolo, di società, costruzioni, bambole e modellini. Non possono essere donati peluche. I giochi e tutto il materiale saranno regalati a bambini e ragazzi in cura presso il reparto di Onco-Ematologia Pediatrica dell’ospedale di Cona. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Raccolta di doni e giocattoli per i bambini del reparto di oncologia pediatrica. "Porta un regalo con l’Associazione Giulia»