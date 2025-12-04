Oncologia pediatrica anche le istituzioni donano per il progetto Circular for Kids

Roma, 4 dic. (Adnkronos Salute) - Materiale di scarto destinato al riciclo trasformato in kit scolastici per i piccoli pazienti oncologici ricoverati negli ospedali pediatrici. E' la sfida di 'Circular for kids', a cui partecipano anche le istituzioni, con la donazione straordinaria di materiali di comunicazione in disuso, annunciata oggi dal vicepresidente della Camera dei deputati, Giorgio Mulè. Il modello virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato - informa una nota - vede la Camera protagonista di una donazione di roll-up, vele e materiali plastici utilizzati in precedenti eventi perché siano recuperati e trasformati negli oggetti destinati ai bambini degli ospedali pediatrici, secondo il progetto d Novo Nordisk, azienda farmaceutica da sempre impegnata nel coniugare salute e sostenibilità.

