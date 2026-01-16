Domenica allo stadio Brilli Peri di Montevarchi si affrontano Aquila e Grosseto, capolista del campionato. Una partita importante per entrambe le squadre, che si sfidano in una delle gare più rilevanti della stagione. L'incontro rappresenta un momento chiave per il proseguimento del campionato e per le ambizioni delle due formazioni.

Arezzo, 16 gennaio 2026 – Domenica, allo stadio Brilli Peri di Montevarchi, va in scena una delle sfide più attese della stagione rossoblù. Per la 20ª giornata del campionato di Serie D, Girone E, l’Aquila Montevarchi ospita la capolista Grosseto, in un confronto che promette intensità, qualità e grande partecipazione di pubblico. Il Montevarchi si presenta all’appuntamento in un momento di forma decisamente positivo. I rossoblù occupano attualmente l’undicesima posizione in classifica con 23 punti, frutto di 5 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte, con 17 reti all’attivo e 24 al passivo. Nell’ultimo turno è arrivato lo 0-0 esterno contro il San Donato Tavarnelle, risultato che ha permesso alla squadra di Simone Marmorini di allungare a cinque la striscia di risultati utili consecutivi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Aquila. Al Brilli Peri arriva la capolista Grosseto

Leggi anche: Serie D: Bassano in campo dall’inizio contro la leader del girone che arriva al Brilli Peri. Montevarchi, obiettivo Grosseto. E Marmorini perde Francalanci

Leggi anche: Serie D: domani al Brilli Peri arriva il Foligno. Parla il bomber. Montevarchi all’attacco. La carica di Mencagli

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Serie D: Bassano in campo dall’inizio contro la leader del girone che arriva al Brilli Peri. Montevarchi, obiettivo Grosseto. E Marmorini perde Francalanci; Aquila Montevarchi-Us Grosseto: info e modalità di acquisto per i biglietti del settore ospiti; Serie D | Bassano in campo dall’inizio contro la leader del girone che arriva al Brilli Peri Montevarchi obiettivo Grosseto E Marmorini perde Francalanci.

Aquila. Al Brilli Peri arriva la capolista Grosseto - Arezzo, 16 gennaio 2026 – Domenica, allo stadio Brilli Peri di Montevarchi, va in scena una delle sfide più attese della stagione rossoblù. msn.com