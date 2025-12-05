Domenica al Brilli Peri una sfida storica tra Montevarchi e Siena
Arezzo, 05 dicembre 2025 – C'era un tempo in cui i tifosi di Montevarchi e Siena andavano tranquillamente a braccetto fra di loro, con il gemellaggio instaurato fra gli ultras rossoblù, che avevano la loro sede al circolo MCL di via Roma, ei fedelissimi bianconeri dello storico tifoso Lorenzo Mulinacci. Oggi invece, trasferta vietata ai sostenitori della Robur: l'amicizia di un tempo si è via trasformata in un'accesa rivalità, che ha portato a degli scontri fra le due tifoserie, con tanto di provvedimento restrittivo per la gara di domenica al Brilli Peri. Per i numeri gli storici Leonardo De Nicola e Dimitri Lepri ci ricordano come fossero stati 36 i confronti in campionato fra le due squadre: 16 successi del Siena, 8 rossoblù e 12 pareggi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
